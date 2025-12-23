وزير الصحة يبحث مع لجنة تحقيق اتحاد المحامين العرب انتهاكات المليشيا في القطاع الصحي

التقى وزير الصحة الاتحادي بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، بلجنة التحقيق التابعة لاتحاد المحامين العرب برئاسة النقيب محمد المراد، يرافقه المحامي عبدالجواد أحمد ووفد من نقابة المحامين السودانيين برئاسة النقيب زين العابدين محمد أحمد اليوم. وقد شُكّلت اللجنة في نوفمبر 2023م وتختص اللجنة بالتحقيق والتحري القانوني حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع، وجمع الأدلة المتعلقة بها.

وخلال اللقاء، استعرضت وزارة الصحة الاتحادية حجم الدمار الذي لحق بالمؤسسات الصحية والانتهاكات التي تعرض لها الكادر الطبي، والتي شملت نهب وتخريب قطاع المستشفيات ونهب الامدادات الطبية والمتحركات والاعتداءات على الكوادر الصحية وجرائم الاعتداءات الجنسية والاغتصاب .