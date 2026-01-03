تواصل حملات إزالة المخالفات بالخرطوم في إطار ترتيبات عودة الحكومة المركزية والمواطنين لمناطقهم

تواصلت بمحلية الخرطوم الحملات الراتبة لإزالة المخالفات اليوم بالتزامن مع بداية العام الجديد 2026.

وأكد مدير إدارة المخالفات والتنظيم بالمحلية صالح سليمان عيسى بأن الحملات تأتي في إطار الترتيبات النهائية لتهيئة الأسواق والطرق الرئيسة توطئة لعودة الحكومة الاتحادية لمقارها الجديدة وعودة المواطنين لمناطقهم .

وأشار إلى أن الحملات استهدفت الشوارع الرئيسة حول السوق المركزي ومداخل الطرق الحاكمة بكل من امتداد شارع أفريقيا جنوبا وشارع محمد نجيب من تقاطع شارع زيرو وحتى تقاطع شارع مختار سليمان في مدخل السوق المركزي غربا بجانب إزالة مخالفات منطقة وسط الخرطوم وشوارع شرق الخرطوم بكل من الستين وعبيد ختم وشارع النيل مع تقاطع اوماك.