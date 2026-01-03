نوارة أبو محمد تدعو إلى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الماثلة

دعت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الماثلة والعمل المشترك من أجل بناء سودان موحد وآمن.

وأشارت عضو مجلس السيادة خلال تشريفها احتفال ولاية الخرطوم بالذكرى السبعين للاستقلال إلى أهمية استلهام قيم الرعيل الأول من صناع الاستقلال الذين قدموا المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، مشيدة بتضحيات القوات المسلحة والقوات المشاركة في معركة الكرامة الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل أن يعم السلام ربوع البلاد والقضاء على المليشيا الإرهابية.

من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادي ممثل رئيس الوزراء الدكتور هيثم محمد إبراهيم، أن الاستقلال الحقيقي يتمثل في العمل الجاد لإعمار ما دمرته الحرب واستعادة المكانة الريادية للسودان بين الأمم.

وحيا سيادته تضحيات أبناء السودان من الرعيل الأول الذين ناضلوا من أجل وحدة السودان وتجنيب البلاد الصراعات الحزبية والانتماءات القبلية، داعياً إلى التوجه نحو الإنتاج والعمل لتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد.