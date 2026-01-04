الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات يرحب بمبادرة حكومة السودان للسلام

ترحب أمانة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى (ICGLR) بمبادرة السلام التي قدمتها الحكومة الانتقالية السودانية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 22 ديسمبر 2025. توفر هذه المبادرة إطارًا شاملاً واستشرافيًا يسعى إلى إنهاء الحرب التي استمرت قرابة ثلاث سنوات في البلاد، والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم .

واعربت أمانة المؤتمر في بيان صحفي عن دعمها القوي لمبادرة السودان، داعية إلى قبولها كونها نهج يضمن عملية شاملة تقوم على العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشاركة السياسية الواسعة.

يؤكد المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى مجددًا التزامه بالحوار الذي يقوده السودانيون خلال الفترة الانتقالية، مشددًا على أهمية إرساء توافق وطني بشأن الحكم والوحدة ضمن إطار دستوري موحد. إن المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى على استعداد لمرافقة الحكومة السودانية في تحقيق السلام والاستقرار وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني للديمقراطية والاستقرار.