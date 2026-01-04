بعد انقطاع طويل.. العثور على أخصائي الأرصاد حسن كراني في مستشفى بجدة

يرقد أخصائي الأرصاد ومقدم النشرة الجوية التلفزيونية سابقاً حسن كراني في مجمع الملك عبدالله الطبي بمحافظة جدة (أبحر)، حيث يتلقى العلاج والمتابعة الطبية منذ نحو سبعة أشهر، ولا تزال حالته الصحية تستدعي بقاؤه في المستشفى.

وكان عدد من أصدقائه وزملائه قد تفاجأوا بانقطاع التواصل معه خلال الأشهر الماضية، فيما باءت محاولاتهم للبحث عنه دون جدوى، إلى أن تمكن أحد أصدقائه مؤخراً من الوصول إلى مكان تواجده والاطمئنان على حالته الصحية.

نسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

جردية المدينة