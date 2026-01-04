في مشهد وطني عفوي التحم فيه الشعب بالجيش .. سلاح المهندسين يحتفل بالذكرى السبعين للاستقلال المجيد

في مشهد وطني مفعم بالروح والمعاني، نظّم سلاح المهندسين بالقوات المسلحة طوفه المعنوي بمنطقة المسؤولية بمدينة أم درمان، احتفالًا بعيد الاستقلال المجيد، ومشاركةً للمواطنين أفراحهم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة والتي كان للقوات المسلحة فيها دورا بارزا في نيل الاستقلال .

وشهد مرور الطوف المعنوي لسلاح المهندسين تفاعلًا واسعًا من المواطنين ، بالأحياء والأسواق الرئيسة، وسط استقبال شعبي عفوي وحفاوة كبيرة عكست عمق العلاقة بين القوات المسلحة والمجتمع، وتجسدت خلالها معاني التلاحم الوطني والالتفاف حول الجيش.

وقام منسوبو سلاح المهندسين خلال الفعالية بتوزيع الأعلام السودانية والبوسترات التثقيفية التي توثق لتاريخ الاستقلال ونضالات الآباء المؤسسين، إلى جانب رسائل وطنية تعزز قيم السيادة والوحدة والانتماء، في إطار دور السلاح في رفع الوعي الوطني وترسيخ القيم التاريخية لدى الأجيال المختلفة.

من جانبهم، عبّر المواطنون عن سعادتهم واعتزازهم بمشاركة القوات المسلحة ممثلاً في سلاح المهندسين احتفالات ذكرى الاستقلال المجيد .