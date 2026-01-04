السودان: نُؤيِّد جميع مساعي السعودية بشأن اليمن

أعلنت الحكومة السودانية، تأييدها لجميع مساعي ومواقف السُّعوديّة الحكيمة بشأن التطوّرات السياسيّة في الجمهوريّة اليمنيّة، بما في ذلك استجابتها للطلب الأخير لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني د. رشاد محمد العليمي بشأن عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض لجميع المُكوِّنات الجنوبيّة للحوار للتوصّل إلى حلول سلميّة عادلة للقضيّة الجنوبيّة.

وأضافت أنه وبحكم عضويتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تُؤيِّد موقف حكومة الرياض.

ودعت حكومة السُّودان في بيان لها إلى ضرورة احترام أمن الجمهوريّة اليمنيّة واستقرارها وتشجيع جميع أبناء اليمن للجلوس للتفاوض للتوصُّل إلى حل سلمي يُحقِّق الاستقرار في البلاد ويُجنِّب البلاد مخاطر التّدخُّل الخارجي الذي يسعى إلى تمزيق وحدة الجمهوريّة اليمنيّة.

السوداني