والي الخرطوم يبحث مع الاتحاد العام لكرة القدم مطلوبات عودة النشاط الرياضي

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة ولاية الخرطوم لعودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف الأنشطة المختلفة .

بحث والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الثلاثاء بمكتبه مع النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الأستاذ أسامة عطا المنان وأعضاء الاتحاد السبل الكفيلة بإعادة المنافسات الرياضية إلى ولاية الخرطوم خلال المرحلة المقبلة وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الوزير المكلف الأستاذ عوض حامد .

وأكد اللقاء أهمية عودة النشاط الرياضي باعتباره أحد ركائز تطبيع الحياة المدنية ودوره الكبير في تعزيز الإستقرار المجتمعي وبث روح الأمل وسط المواطنين.

وأمن الاجتماع على قرار بتكوين لجنة إعادة تأهيل المواعين الرياضية التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الاستهداف الممنهج من قبل المليشيا الإرهابية بعد تحويل عدد من المنشآت الرياضية إلى ثكنات عسكرية ما أدى إلى تصدع المباني وانهيار أعمدة الكشافات إلى جانب سرقة كوابل الكهرباء والمعدات الرياضية ومكونات الملاعب المختلفة الأمر الذي يتطلب جهوداً فنية وتنظيمية عاجلة لإعادة تأهيلها وفق أولويات مدروسة.

وأشاد والي ولاية الخرطوم بالدور الكبير الذي لعبه القطاع الرياضي العريض بالولاية في إسناد ودعم القوات المسلحة خلال معركة الكرامة، مشيراً إلى أن الوسط الرياضي قدم نماذج مشرفة من التضحيات عندما سجل الرياضيون مواقف وطنية خالدة وقدموا العديد من الشهداء والجرحى فداء للوطن كما ثمن الوالي المبادرات الوطنية التي قادها الرياضيون لدعم وإسناد ولاية الخرطوم .

من جانبه كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الوزير المكلف الدكتور عوض حامد عن الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في سبيل إعادة تأهيل المواعين الرياضية المختلفة، موضحاً أن فرق المجلس دخلت إلى الملاعب في اللحظات الأولى عقب إعلان المناطق خالية من المتمردين وذلك بصحبة أتيام مكافحة الألغام حيث تم العمل على إزالة مخلفات الحرب وتنظيف الملاعب من الحشائش وحصر الأضرار التي لحقت بالمنشآت، مؤكداً جاهزية عدد من الملاعب لاستضافة المنافسات الرياضية بمختلف مسمياتها خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك أعلن النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الأستاذ أسامة عطا المنان عن انطلاق دوري النخبة للموسم الحالي من داخل ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن الرياضة تمثل وعاء جامعاً لكل أطياف المجتمع وتعبر عن مختلف الشرائح دون أي انتماءات سياسية أو قبلية.