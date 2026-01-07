سياسيةأبرز العناوين

بدء برنامج حصر المساحات المزروعة في ولاية الخرطوم

2026/01/07
9c7e5c01d4c5d099986850f443e02bc4
بدأ يوم الثلاثاء برنامج حصر المساحات المزروعة في جميع محليات ولاية الخرطوم، بإشراف د. سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري.
أكد رئيس القطاع الزراعي، مزاهر محمد علي سعيد، أن الحصر يهدف إلى جمع المعلومات الكاملة عن المساحات المزروعة في الموسم الشتوي للعام 2025-2026، مشيرًة إلى تعافي عدد من المشاريع الزراعية الكبيرة والجمعيات التعاونية من آثار الدمار التي طالها جراء الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة .
من جانبه اشاد المدير العام للوزارة بمجهودات الوزارة ودعمها للمزارعين لتنفيذ خطة الوزارة لزراعة 240 ألف فدان بالولاية، ومنع حدوث فجوة غذائية بعد الدمار الذي أحدثته المليشيا المتمردة بالمشاريع الزراعية.
وأكد على ضرورة الحصول على المعلومات الكاملة عن الموسم الشتوي الحالي من خلال الاستمارة التي يتم توزيعها على المزارعين.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتوزيع تقاوي تسلمتها من منظمات داعمة إلى جانب دعمها للمزارعين في تسوية الأرض وإزالة الحشائش والمسكيت، وتوفير الطلمبات لبعض الجمعيات بهدف إنجاح الموسم الشتوي.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/07