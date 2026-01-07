بدء برنامج حصر المساحات المزروعة في ولاية الخرطوم

بدأ يوم الثلاثاء برنامج حصر المساحات المزروعة في جميع محليات ولاية الخرطوم، بإشراف د. سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري.

أكد رئيس القطاع الزراعي، مزاهر محمد علي سعيد، أن الحصر يهدف إلى جمع المعلومات الكاملة عن المساحات المزروعة في الموسم الشتوي للعام 2025-2026، مشيرًة إلى تعافي عدد من المشاريع الزراعية الكبيرة والجمعيات التعاونية من آثار الدمار التي طالها جراء الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة .

من جانبه اشاد المدير العام للوزارة بمجهودات الوزارة ودعمها للمزارعين لتنفيذ خطة الوزارة لزراعة 240 ألف فدان بالولاية، ومنع حدوث فجوة غذائية بعد الدمار الذي أحدثته المليشيا المتمردة بالمشاريع الزراعية.

وأكد على ضرورة الحصول على المعلومات الكاملة عن الموسم الشتوي الحالي من خلال الاستمارة التي يتم توزيعها على المزارعين.