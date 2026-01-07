رياض محرز: مباراة نيجيريا ستكون مفتوحة ونحن جاهزون

أشاد رياض محرز نجم الجزائر بمنتخب الكونغو الديمقراطية، مؤكداً أن “الخُضر” استحقوا الفوز لأنهم كانوا الأفضل في مجمل المباراة، رغم بعض التكافؤ.

وقال رياض محرز في المنطقة المختلطة عقب التأهل إلى ربع النهائي: “لقد واجهنا اليوم منتخباً جيدّاً، لقد كانت مباراة متقاربة بعض الشيء، لكن في عموم المباراة أعتقد أننا كنا الأفضل واستحقينا الفوز، ولهذا انتهى الأمر لصالحنا”.

وأضاف: “منتخب الكونغو الديمقراطية دافع بشكل جيد، كان ينبغي علينا التحلي بمزيد من الصبر”، مشيراً إلى أن مفتاح الفوز كان تماسك المجموعة والتركيز حتى الدقائق الأخيرة.

وعن مواجهة نيجيريا في الدور ربع النهائي، قال مهاجم الأهلي السعودي: “نعرف نيجيريا جيّداً، إنه فريق ممتاز وهو مختلف عن الكونغو الديمقراطية”.

وأضاف: “أعتقد أن المباراة ستكون مفتوحة أكثر وسنحصل على مساحات أكثر لأجل اللعب، والآن سنعمل لأن نكون جاهزين في غضون أربعة أيام”.

وأظهرت الفيديوهات رياض محرز وهو يقوم بتوجيه اللاعبين رفقة مدربه بعد خروجه، لكنه نفى أن يكون قد اقترح دخول عادل بولبينة، وقال: “لقد كان ذلك قرار المدرب، لم أقترح إشراك بولبينة”.

الشرق