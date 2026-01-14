الاتحاد السعودي يتخذ قرارا حاسما تجاه كريم بنزيما

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي اتخذت قرارا حاسما بشأن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق وقائده خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد بنزيما مع الاتحاد في يونيو المقبل ويحق للاعب التعاقد مع أي نادي آخر في الوقت الحالي والانضمام له في نهاية الصيف المقبل.

ووفقا لما أورده الصحفي المختص بسوق الانتقالات نيكولا شيرا فإن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بالفعل بعرض رسمي للمهاجم الفرنسي من أجل تمديد عقده حتى عام 2028.

وأوضح الصحفي أن إدارة العميد تسعى جاهدة للإبقاء على كريم بنزيما الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم نظرا لدوره البارز مع الفريق ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق نهائي.

المبادرة لتجديد العقد جاءت مباشرة من إدارة النادي في إشارة واضحة إلى رغبتهم في الإبقاء على نجمهم البارز.

أما بنزيما نفسه فهو منفتح على فكرة تمديد شراكته مع عملاق جدة بشرط أن تتوافق شروط العقد المقترح مع تطلعاته.

وخاض الدولي الفرنسي كريم بنزيما منذ انضمامه إلى نادي الاتحاد 79 مباراة سجل خلالها 53 هدفا وساهم في صناعة 17 هدفا آخر في مختلف المسابقات.

المصدر: RT