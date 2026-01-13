عمري 25 سنة وتقدم لي رجل عمره 37 سنة – ماذا قال الشيخ عبدالحي يوسف؟

انا فتاة عمري 25 سنة وتقدم لي رجل عمره 37 سنة فهل في الدين تحديد لفرق العمر المناسب بين الزوجين؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالكفاءة غير معتبرة في السن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة رضي الله عنها، وكان في الخامسة والعشرين من عمره وهي أكبر منه، وتزوج بعائشة بنت الصديق رضي الله عنهما وكان فوق الخمسين وهي دون العاشرة، وعليه فلا حرج عليك في الزواج بذلك الرجل فالفرق ليس كبيرا، والله الموفق والمستعان.

رصد وتحرير – “النيلين”