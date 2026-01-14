“كابوس” صلاح يصل المغرب على متن الخطوط الجوية السنغالية

كشفت تقارير صحفية عن نجاح الخطوط الجوية السنغالية في إيجاد المشجع الذي تم وصفه بتميمة الحظ، وذلك قبل مواجهة منتخب مصر و”أسود التيرانغا”.

ويواجه منتخب السنغال نظيره المصري مساء غد الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وبحثت الخطوط الجوية السنغالية عن المشجع محمد ساليو ندياي الذي صوب “الليزر” صوب محمد صلاح مهاجم منتخب مصر خلال ركلات الترجيح في إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

وقتها تبادل المنتخبان المصري والسنغالي الفوز (1-0) كل في ملعبه قبل أن يتفوق “أسود التيرانغا” عبر ركلات الترجيح، وهي اللحظة التي شهدت تسليط ضوء الليزر على مهاجم “الفراعنة”.

وذكرت صحيفة “ليزيكو” السنغالية في تقرير لها أن الحملة التي أطلقتها الخطوط الجوية السنغالية، لإيجاد ندياي قد نجحت حيث تم وصف المشجع بأنه “جالب الحظ”.

وتحول ندياي إلى الشخصية الأكثر طلبا للحضور من قبل جمهور السنغال في الأيام الأخيرة أملا في تكرار الانتصار على مصر في آخر صدام بين المنتخبين.

ووفقا للصحيفة، فقد أثمرت الحملة الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا من إيجاد ندياي ومن ثم بات قادرا على الحضور في لقاء مباراة منتخب بلاده ضد مصر مساء الأربعاء، في ملعب طنجة الكبير.

روسيا اليوم