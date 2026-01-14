الحائلي: عرضت 1.4 مليار على ميسي للتوقيع مع اتحاد جدة

أكد أنمار الحائلي، الرئيس الأسبق لاتحاد جدة، أنه قدم عرضا مغريا من أجل الحصول على توقيع ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي.

وقال الحائلي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “إذا وافق ليو على التوقيع للاتحاد، سأعرض عليه عقدا يتقاضى بموجبه الأموال التي يريدها، وبالمدة التي يحددها، حتى لو كان عقدا مدى الحياة”.

وأضاف: “وجود ميسي هنا في السعودية بقميص فريقنا لا يعني لي شيئا من الناحية الاقتصادية، أنا أريد ليو لأنني سأمتلك أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم”.

وليست هذه المرة الأولى التي يتواصل فيها الحائلي مع ميسي، لكن سبق أن حاول الحصول على خدماته في الوقت الذي غادر فيه باريس سان جيرمان كلاعب حر بعد نهاية عقده، لكن رفض البرغوث وقتها عرضاً فلكياً. وهو ما أكده الرئيس الأسبق للنادي السعودي، قائلاً: “نعم.. تواصلت معه سابقاً عندما انتهى عقده مع باريس، وعرضت عليه 1.4 مليار سنويا، لكنه رفض لأن عائلته فضلت الولايات المتحدة”.

واختتم: “أحترم رغبة ميسي، وأبواب الاتحاد ستظل دائما مفتوحة له، ويمكنه القدوم متى شاء”.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ليونيل ميسي لا يفكر حالياً في الانتقال إلى دوري روشن، خاصة بعدما أعلن في 23 أكتوبر الماضي عن تجديد عقده مع إنتر ميامي.

كورررة