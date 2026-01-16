“ادعى النبوة”.. اعتقال “مشعوذ” وعد بالفوز بكأس أمم إفريقيا 2025 مقابل المال

ألقت الشرطة المالية القبض على رجل ادعى أنه “نبي” ووعد بمساعدة منتخب البلاد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وخرج المنتخب المالي من الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025، بعد الخسارة أمام السنغال بهدف وحيد، لتضيع أحلامه في التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، تلقى كاراموغو سينايوكو ما يقرب من 30 ألف جنيه إسترليني من مشجعي منتخب مالي، بعد أن وعد باستخدام قواه الروحية لمساعدة البلاد على تحقيق النصر.

وتسلم المشعوذ مبالغ طائلة قبل مباراة مالي ضد تونس في دور الـ16 للبطولة، وفي تلك المباراة الحاسمة قلبت مالي تأخرها بهدف، ولعبت بـ10 لاعبين، لتفوز بركلات الترجيح، مما أقنع المشجعين بصدق ادعاءات الرجل.

بعد المباراة، أكد سينايوكو أن “جميع سكان الحي جاءوا إلى منزلي للاحتفال بي، وجاء الناس من جميع أنحاء المدينة لرؤيتي”.

وبحسب التقارير، أقسم سينايوكو على القرآن أن يحقق النصر لمالي في الدور التالي أيضا، لكن منتخب “النسور” خسر أمام السنغال بهدف وحيد، وخرج من البطولة.

وبعد المباراة، ظهر حشد من نحو مئة مشجع غاضب وهم يرشقون منزل مدعي النبوة بالحجارة، مما استدعى تدخل الشرطة، التي اتهمت لدى وصولها سينايوكو بالاحتيال وألقت القبض عليه.

ويزعم أن الرجل يخضع للتحقيق من قبل ضباط مكافحة الجرائم الإلكترونية بتهمة “الدجل”، وهي ممارسة التظاهر زورا بامتلاك مهارات أو قدرات لا يمتلكها الشخص بهدف جني المال.

وبعد اعتقاله، صرح سينايوكو قائلا: “هل أنا إله؟ لست إلها.. عندما أديت واجبي وهزمنا تونس، جاء جميع سكان الحي إلى منزلي للاحتفال بي. وجاء الناس من جميع أنحاء المدينة لرؤيتي.. والآن بعد هزيمتنا أمام السنغال أتعرض للهجوم وتخرب ممتلكاتي”.

واختتم بالقول: “لقد أديت واجبي الروحي، لكن الله لم يتقبله.. لست إلها، لقد قمت بواجبي، والله اختار غير ذلك”.

روسيا اليوم