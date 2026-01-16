النصر السعودي يوجه رسالة إلى ساديو ماني بعد الفوز على مصر

وجه نادي النصر السعودي لكرة القدم رسالة تهنئة إلى لاعبه السنغالي ساديو ماني بعد قيادة منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 على حساب نظيره المصري.

وأحرز ماني هدف الفوز الوحيد لمنتخب “أسود التيرانغا” في الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي جرى على الملعب الكبير بمدينة طنجة المغربية، بتسديدة قوية زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

ونشر فريق النصر “العالمي” عبر حسابه على منصة “X” لقطات مصورة من مشاركة ساديو ماني في المباراة، وعلق قائلا: “قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، نهنئ نجمنا ساديو ماني، الذي سجّل هدف الفوز للسنغال في نصف النهائي”.

وسيواجه ساديو ماني ورفاقه في منتخب “أسود التيرانغا” منتخب المغرب “أسود الأطلس” في المباراة النهائية لبطولة القارة السمراء، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

روسيا اليوم