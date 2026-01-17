من بينهم فينيسيوس وكامافينغا.. ريال مدريد يعرض نجومه للبيع

يعيش ريال مدريد حالة من الغضب والغليان بعد السقوط المذل أمام ألباسيتي والخروج من كأس الملك.

ويحمّل رئيس النادي فلورنتينو بيريز عدداً من اللاعبين مسؤولية ما حدث، ووجّه انتقادات حادة للافتقار إلى الروح والالتزام.

ووفق ما تداولته تقارير إسبانية، بات كل من فينيسيوس جونيور، كامافينغا، لونين، فران غارسيا، إلى جانب هويسن وأردا غولر، تحت المجهر، مع فتح الباب أمام العروض الخارجية للاستغناء عنهم .

وبحسب موقع “ديفينسا سنترال” ، فإن أربعة لاعبين يواجهون تساؤلات جدية حول مشاركتهم: فينيسيوس جونيور، وإدواردو كامافينغا، وأندري لونين، وفران غارسيا.

وتعتقد إدارة ريال مدريد أن مستواهم تراجع مؤخراً، وأن الهزيمة أمام ألباسيتي تُعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير.

وتشير التقارير إلى أن الرئيس فلورنتينو بيريز قد أعطى الضوء الأخضر للنظر في العروض المقدمة للاعبين الأربعة المذكورين.

ورغم عدم إجبارهم على الرحيل، فإن ريال مدريد مستعد لبيعهم إذا تلقى سعراً مناسباً.

الشرق القطرية