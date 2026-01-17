عمر مرموش يوافق على الرحيل عن مانشستر سيتي.. تقرير يكشف مفاجأة

كشف تقرير صحفي عن آخر المستجدات الخاصة بمستقبل عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، وسط أنباء احتمالية رحيله عن صفوف فريقه الحالي.

وبحسب موقع “TEAMtalk” العالمي، فإن عمر مرموش منفتحًا بشأن فكرة الرحيل عن مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت التقارير أن مرموش يفضل الرحيل عن مان سيتي، ولكن على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر.

هذا مع استمرار ذكر توتنهام وأستون فيلا عندما يتعلق الأمر بتأمين صفقة إعارة للاعب البالغ من العمر 26 عامًا حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك مرموش أساسيًا منذ بداية الموسم، إلا في مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي، ولم يسجل سوى هدفًا واحدًا في 15 مباراة بمختلف المسابقات.

المصري اليوم