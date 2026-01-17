هزمت مصر بركلات الترجيح.. نيجيريا تعزز رقمها المذهل في أمم أفريقيا

حقق منتخب نيجيريا إنجازا تاريخيا جديدا بعد فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025، اليوم السبت.

ووفقا لإحصائيات شبكة أوبتا هذه هي المرة 17 التي يصعد فيها “النسور الخضراء” على منصة التتويج، في كأس الأمم الأفريقية.

وأوضحت أن هذا أعلى رقم بين جميع المنتخبات الأفريقية في تاريخ البطولة القارية.

وتوجت نيجيريا باللقب (الميدالية الذهبية) ثلاث مرات في نسخ 1980 و1994 و2013، بينما حصدت الميدالية الفضية 5 مرات.

ويعد الإنجاز الأكبر (رقميا)، وفق هذه الإحصائية، هو حصول نيجيريا على الميدالية البرونزية للمرة التاسعة في تاريخها بـ”الكان”.

وخسرت نيجيريا في نصف النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح، لكنها عوضت ذلك اليوم أمام رفاق محمد صلاح بحصد البرونزية.

ووفقا لأوبتا أيضا “لم تستقبل نيجيريا أي هدف في الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية 2025: 4 مباريات، 4 (كلين شيت)”.

