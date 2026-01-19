استمرار حسام حسن في منصبه مديرا فنيا للمنتخب المصري

كشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن مبادرة مهمة يسعى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول لتقديمها دعما للفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وأنهت مصر مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بالخسارة بركلات الترجيح ضد نيجيريا في لقاء الميدالية البرونزية بعد تعادل سلبي في الوقت الأصلي.

وجاءت تصريحات أبو زهرة عقب خروج المنتخب المصري من كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما أنهى مشاركته في المركز الرابع.

وقال مصطفى أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية عن حديثه مع قائد المنتخب: “جمعني حديث مطول مع محمد صلاح عقب مباراة نيجيريا قلبه على البلد حقا وأبدى استعداده للتعاون في أكثر من ملف من بينها ملف اللاعبين المجنسين وإمكانية التحدث مع أي لاعب لإقناعه بتمثيل المنتخب، فضلا عن رغبته في العمل لخدمة كرة القدم المصرية هناك تفاصيل أخرى سأكشف عنها في الوقت المناسب”.

وأتبع: “صلاح أكد لي جاهزيته لمساعدة الكرة المصرية لقد قدم نموذجا رائعا على مدار البطولة وأتمنى استمراره لأطول وقت ممكن”.

كما أكد أبو زهرة استمرار حسام حسن في منصبه مديرا فنيا للمنتخب خلال المرحلة المقبلة كاشفا عن خوض أربع مباريات ودية استعدادا لبطولة كأس العالم إلى جانب عقد جلسات مع الجهاز الفني عقب العودة إلى مصر للوقوف على احتياجاتهم الفنية والإدارية.

ونجح صلاح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف على مدار رحلة مصر بالكأس القارية وكاد يحقق لقب الهداف لو كان سجل في آخر مباراتين ضد السنغال ونيجيريا.

المصدر: RT