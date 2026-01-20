لقطة أنقذت نهائي أفريقيا.. “لوروا” يكشف ما قاله لساديو ماني خلال أزمة انسحاب السنغال أمام المغرب

كشف المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا عن كواليس الحوار الذي جمعه بنجم منتخب السنغال ساديو ماني في واحدة من أكثر لحظات نهائي كأس أمم إفريقيا إثارة للجدل، حين قرر لاعبو “أسود التيرانجا” الانسحاب من أرضية الملعب بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي.

وأوضح لوروا، في تصريحات إعلامية، أن ماني بدا مترددًا في تلك اللحظة الحرجة، حيث توجّه إليه نجم السنغال مستفسرًا عن التصرف الأنسب في ظل تصاعد التوتر واحتجاج اللاعبين على قرارات التحكيم. وأكد المدرب الفرنسي أنه نصح قائد المنتخب السنغالي بضرورة التحلي بالهدوء والاستمرار في اللعب، معتبرًا أن حسم الألقاب لا يتم إلا داخل الملعب مهما كانت الظروف.

وأضاف لوروا أن حديثه مع ماني كان قصيرًا لكنه مؤثر، مشيرًا إلى أن اللاعب أظهر حسًا قياديًا عاليًا عندما عاد لمحاولة إقناع زملائه باستكمال المباراة، إدراكًا منه لأهمية الحفاظ على التركيز وعدم التفريط في فرصة التتويج.

وشهد نهائي البطولة أحداثًا استثنائية عقب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد واحتساب ركلة جزاء في توقيت حساس، ما فجّر احتجاجات واسعة من الجانب السنغالي وأوقف اللعب مؤقتًا، قبل أن تُستأنف المباراة وتُستكمل حتى نهايتها في أجواء مشحونة.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون مقابل للمغرب جاء في الزمن الإضافي، والحصول على كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانيه في تاريخ السنغال.

ويؤكد مراقبون أن تلك اللحظات، بما حملته من قرارات صعبة وضغوط نفسية، شكّلت اختبارًا حقيقيًا لشخصية اللاعبين، وكان لتدخلات قيادية مثل حديث لوروا مع ماني دور بارز في إعادة الأمور إلى مسارها الرياضي الطبيعي.

الشرق القطرية