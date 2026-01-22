نتنياهو: نتابع عن كثب وبتأهب كل التطورات في إيران وإذا هاجمتنا لن يتخيل أحد حجم الرد الإسرائيلي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاثنين، أن تل أبيب تتاببع عن كثب وبتأهب كل التطورات المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد نتنياهو أمام الكنيست أنه “إذا ارتكبت ايران الخطأ وقامت بمهاجمتنا سنرد عليها بقوة كبيرة فإيران التي تعرفونها لن تعود موجودة”.

وشدد على أن تل أبيب ستعمل بقوة لم يعرفها أحد من قبل، مضيفا أن “أحدا لن يتخيل حجم الرد الإسرائيلي”.

وقال نتنياهو “نتابع بدهشة نضال مواطني إيران من أجل الحرية والرفاه والعدالة”، مضيفًا أن “آلافًا يُقتلون هناك”، وتساءل مخاطبًا منتقديه من المعارضة: “كيف لا تخجلون من وصفي أنا بالديكتاتور؟”.

المصدر: RT