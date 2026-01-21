تدشين مبادرة مشروع تطوير الكرة الطائرة بمحلية كوستي

دشَّن الاتحاد المحلي للكرة الطائرة بمحلية كوستي بولاية النيل الابيض بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة بكوستي، دشنا عدد من ملاعب الكرة الطائرة لعدد سبعة من مراكز الشباب وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الاتحاد المحلي للكرة الطائرة الكوتش والخبير الرياضي خطاب حسب الرسول لنهضة وتطوير مشروع الكرة الطائرة من خلال تطوير البنية التحتية لهذا النوع من النشاط الرياضي فضلا عن توسيع قاعدة ممارسة اللعبة وسط الشباب وذلك بحضور الأستاذة سلوى مصطفى مدير الشباب والرياضة بمحلية كوستي والأستاذ عمر الشيخ مدير قسم الشباب بالإدارة إلى جانب مسؤولي المراكز الشبابية .

وقال الكوتش والخبير الرياضي خطاب حسب الرسول إن هذه المبادرة تأتي ضمن مشروع النهضة والتطوير الذي يتبناه الاتحاد المحلي لكرة الطائرة، معلنًا أن العام 2026 سيكون عامًا للتطوير والانتشار داخل أحياء مدينة كوستي بهدف نشر ثقافة وممارسة الكرة الطائرة إلى جانب اكتشاف المواهب من القواعد فضلا عن إيصال النشاط الرياضي إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب بمحلية كوستي.

من جهتها أكدت الأستاذة سلوى مصطفى مدير الشباب والرياضة بمحلية كوستي أن تدشين هذه الملاعب سيمثل إضافة وخطوة مهمة في دعم القطاع الشبابي والرياضي بالمحلية .