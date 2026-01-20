صاعقة نرويجية تضرب آمال مانشستر سيتي

تعرض مانشستر سيتي لهزيمة مفاجئة امام مضيفه بودو/جليمت بنتيجة 3-1 مساء الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل كاسبر هوج (22 و24) وينز بيتر هاوج (58)، أهداف بودود/جليمت، فيما أحرز رايان شرقي هدف سيتي الوحيد في الدقيقة 60.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 13 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، وبات مهددا بخسارة موقعه بين المراكز الثمانية الأولى المؤهلة تلقائيا إلى ثمن النهائي، حسب ما ستسفر عنه بقية مباريات الثلاثاء، إلى جانب مباريات مساء الأربعاء، فيما رفع الفريق النرويجي رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس والعشرين، لينعش آماله في التأهل إلى الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

كووورة