وفاة رفعت الأسد

أفاد مصدران لوكالة “رويترز” بوفاة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عن عمر ناهز الـ88 عاما.

ونشر سوار الأسد، نجل رفعت، صورة سوداء عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، كما استبدل صورته الشخصية بصورة تجمعه مع والده، في خطوة رافقها بدء أصدقائه ومتابعيه بتقديم التعازي له في التعليقات، ما عزّز المؤشرات على صحة نبأ الوفاة ضمن دائرة العائلة.

ورفعت الأسد هو قائد ومؤسس “سرايا الدفاع” خلال فترة حكم شقيقه الرئيس حافظ الأسد، ويعد من أكثر الشخصيات السورية جدلاً، إذ ارتبط اسمه على نطاق واسع باتهامات بقيادة القوات التي ارتكبت انتهاكات جسيمة خلال أحداث حماة عام 1982، قبل خروجه من سوريا إلى المنفى واستقراره في أوروبا لسنوات طويلة.

يذكر أنه في عام 2020، أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد بتهمة الحصول على عقارات فرنسية بملايين اليورو باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.

ثم صدرت أوامر بمصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا، والتي قُدّرت قيمتها آنذاك بـ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى عقار بقيمة 29 مليون يورو في لندن.

لكن رفعت نفى مراراً وتكراراً هذه الاتهامات.

المصدر: “رويترز” + RT