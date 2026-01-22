موهبة شابة تنذر بمستقبل ذهبي.. من هو “ميسي المغرب” الذي وقع لتشيلسي؟ – صورة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم توقيع أول عقد احترافي مع المهاجم المغربي الواعد إبراهيم رباج، أحد أبرز مواهب أكاديمية “البلوز”.

وأوضح تشيلسي عبر بيان نشره على موقعه أن العقد الجديد سيربط رباج بالفريق اللندني إلى غاية صيف عام 2028، ليبدأ بذلك اللاعب الشاب مرحلة جديدة في مسيرته داخل أسوار النادي، بعد تألقه اللافت رفقة فئات الفتيان والشباب.

ويبلغ رباج من العمر 16 عاما، إذ ولد في 15 أكتوبر 2009 بمدنية ليستر الإنجليزية لأب مغربي وأم إنجليزية، ويملك أهلية تمثيل ثلاثة منتخبات هي المغرب وإنجلترا وفرنسا، لكنه استقر على تمثيل المنتخب المغربي.

ويحظى رباج باهتمام إعلامي واسع في إنجلترا، حيث أطلقت عليه بعض الأوساط الرياضية لقب “ميسي تشيلسي”، بينما يطلق عليه مشجعوه في المغرب اسم “ميسي المغرب”، وذلك نظرا إلى أسلوب لعبه القائم على السرعة الفائقة والتحكم الاستثنائي بالكرة، فضلا عن التشابه الملحوظ في ملامحه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقد انضم رباج إلى تشيلسي قادما من كريستال بالاس في فئة تحت 12 عاما، وتطور ليصبح لاعب وسط هجومي مبدع، ولعب دورا بارزا خلال مراحله السنية في النادي.

وفي الموسم الحالي، كان رباج أحد أبرز اللاعبين في صفوف فريق تشيلسي تحت 18 عاما، حيث شارك في 13 مباراة عبر جميع المسابقات، منها 7 مباريات في الدوري الإنجليزي.

وقد قدم أداء استثنائيا في الجولة الماضية، حين سجل ثلاثية (هاتريك) في فوز الفريق الشاب على ليستر سيتي بنتيجة 5–1، ليحافظ “شباب البلوز” على سجلهم الخالي من الهزائم في الدوري حتى الآن.

كما شارك رباج في مشوار الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، حيث بدأ أساسيا في انتصار الدور الرابع على برينتفورد، كما خاض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا للشباب أمام فريق كاراباخ الأذربيجاني، قبل أن يسجل هدفه الأول مع فريق تحت 19 عاما في التعادل 1–1 أمام برشلونة.

على الصعيد الدولي، يمثل رباج المنتخب المغربي، وكان جزءا من التشكيلة التي توجت بكأس أمم إفريقيا للناشئين (تحت 17 عاما) في أبريل 2025.

