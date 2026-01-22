انخفاض أسعار الذهب مع تراجع حدة التوتر الجيوسياسي

تراجعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى اليوم مع انحسار التوتر الجيوسياسي بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي عن تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية ومقترحات لضم غرينلاند بالقوة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4796.75 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينيتش بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنسبة 0.8% أيضا إلى 4799.90 دولار للأونصة.

وقالت محللة السلع الأولية في “إيه إن زد” سوني كوماري: “تراجع الرئيس الأمريكي عن تصريحاته كان أحد العوامل التي خففت من حدة التوتر الجيوسياسي، وبالتالي نرى ارتدادا في الأسعار”.

وتراجع ترامب بشكل مفاجئ أمس الأربعاء عن تهديداته بفرض رسوم جمركية كوسيلة ضغط للسيطرة على غرينلاند واستبعد استخدام القوة، وأشار إلى أن هناك اتفاقا يلوح في الأفق لإنهاء النزاع حول المنطقة الدنمركية.

وارتفع الدولار، في حين صعدت مؤشرات وول ستريت أيضا على خلفية أنباء تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية. وتؤدي قوة الدولار إلى ارتفاع أسعار المعادن المقومة به بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

رويترز