اللجنة العليا لتأهيل ملاعب الخرطوم تتفقد استاد العيلفون

وقفت اللجنة العليا لتأهيل ملاعب واستادات الخرطوم الخميس على البنية التحتية والمرافق التابعة لملعب استاد العيلفون شرقي الخرطوم، بحضور الفريق ركن محمد علي صبير، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وعضوية اللجنة العليا لتأهيل ملاعب الخرطوم والاتحاد المحلي لكرة القدم بالعيلفون، وذلك بهدف حصر الاحتياجات الأساسية والاضرار التي لحقت بالاستاد بواسطة اللجنة الهندسية لإعادة الحياه قبل استضافة دوري النخبة لهذا الموسم.

البروفيسور احمد ادم، وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة العليا لتأهيل ملاعب الخرطوم أكد أن الملعب جاهز لاستضافة إحدى مجموعات دوري النخبة بعد تكملة النواقص، مؤكداً على ادراجه ضمن الملاعب الأساسية لاستضافة مباريات دوري النخبة، مثمناً في ذات الوقت الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد المحلي بالعيلفون في تهيئة الملعب، واعدا بتذليل الصعاب وإيجاد حلول عاجلة لتهيئة الاستاد بصورة أفضل.

وأعرب رئيس الاتحاد المحلي بالعيلفون أعرب عن شكره للجنة العليا وتفقدها لاستاد العيلفون العريق، مؤكداً أن جماهير الرياضة في شرق النيل والعيلفون على وجه الخصوص في كامل الجاهزية لاستضافة اكبر بطولة كروية في السودان، مشيراً الى دعم ومساندة العيلفون لمشروع تأهيل الاستاد الذي يعد من الرموز العريقة بالمنطقة.