سياسية
مدير تربية القضارف يتفقد مركز كنترول الشهادة الابتدائية بمدرسة ديم حمد للبنات
قام الاستاذ الفاتح الصافي حمزة المدير العام لوزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف بولاية القضارف بزيارة تفقدية الخميس لمركز كنترول الشهادة الابتدائية بمدرسة ديم حمد بنات .
وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير عمل الكنترول والوقوف على الجهد المبذول لضمان الشفافية والنزاهة والانضباط، حيث طاف المدير العام على كافة اللجان العاملة واستمع إلى شرح مفصل من المشرفين على العمل حول الآليات والإجراءات المتبعة لضمان دقة النتائج.
وهدفت الزيارة الى رفع الروح المعنوية للعاملين بالمركز للتأكد من توفير المستلزمات لانجاح المهمة.
هذا وقد رافق المدير العام خلال الزيارة الأستاذ بابكر بشراوي مدير الإدارة العامة للامتحانات والقياس والتقويم والأستاذ بابكر إدريس المدير التنفيذي لمكتب الوزير والأستاذ حسن جعفر عضو الغرفة الفنية لامتحانات الشهادة الابتدائية وعدد من القيادات التعليمية بالوزارة.
سونا