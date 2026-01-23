مدير تربية القضارف يتفقد مركز كنترول الشهادة الابتدائية بمدرسة ديم حمد للبنات

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير عمل الكنترول والوقوف على الجهد المبذول لضمان الشفافية والنزاهة والانضباط، حيث طاف المدير العام على كافة اللجان العاملة واستمع إلى شرح مفصل من المشرفين على العمل حول الآليات والإجراءات المتبعة لضمان دقة النتائج.