والي الشمالية يصدر قراراً بتشكيل لجنة لضبط وتنظيم عمل المواعين النهرية

أصدر والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة لضبط وإحكام وتنظيم عمل المواعين النهرية بالولاية، برئاسة مدير المسطحات المائية بالدفاع المدني.

وضمّت اللجنة في عضويتها كلًّا من: الإدارة القانونية، المجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، ديوان الحكم المحلي، هيئة المواصفات والمقاييس، وممثلي المحليات، إلى جانب مدير الملاحة النهرية بالولاية عضواً ومقرراً.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة، والتي تشمل: حصر وتفتيش وترخيص المواعين النهرية بالولاية، وإصدار لوحات تعريفية لها، ومنح رخص المواعين والسائقين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب إعداد سجل دائم للمواعين النهرية.

كما تختص اللجنة بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل المواعين النهرية، ومراجعة اشتراطات الوقاية والسلامة وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وتحديد مراسي ومرابط المواعين بين ضفتي بحيرة النوبة لنقل الركاب والبضائع.