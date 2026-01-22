الهلال يواجه مضيفه صن داونز الجمعة في دوري الأبطال

انعقد الخميس الاجتماع الفني لمباراة الهلال ومضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن الجولة الثالثة لدوري الأبطال، بحضور كافة الأطراف المعنية، حيث مثل الهلال الدكتور حسن علي عيسى، الأمين العام، رئيس البعثة، وياسر الجعلي السكرتير التنفيذي، والمهندس عاطف النور، مدير دائرة الكرة، والفاضل حسين، مدير العلاقات العامة، وأحمد العابد مسئول العلاج الطبيعي.