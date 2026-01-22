رياضية
الهلال يواجه مضيفه صن داونز الجمعة في دوري الأبطال
انعقد الخميس الاجتماع الفني لمباراة الهلال ومضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن الجولة الثالثة لدوري الأبطال، بحضور كافة الأطراف المعنية، حيث مثل الهلال الدكتور حسن علي عيسى، الأمين العام، رئيس البعثة، وياسر الجعلي السكرتير التنفيذي، والمهندس عاطف النور، مدير دائرة الكرة، والفاضل حسين، مدير العلاقات العامة، وأحمد العابد مسئول العلاج الطبيعي.
امتدح رئيس بعثة الهلال الدكتور حسن علي عيسى، العلاقات الطيبة التي تجمع الهلال وصن داونز، وأعرب عن تقديره للاستقبال الطيب الذي وجده الفريق منذ نزوله جنوب أفريقيا، متعهداً بمعاملة أفضل في لقاء الإياب.
وتقام المباراة يوم غد الجمعة في الثامنة مساء بتوقيت السودان باستاد لوفتوس فيرسفيلد ببريتوريا، وسيرتدي الهلال زيه الأبيض.
سونا