وزارة الصحة بسنار: خطة صرف الدعم الاجتماعي وزعت بعدالة على المستفيدين

اكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار د.ابراهيم العوض احمد أن وزارته تعمل على توزيع الدعم الاجتماعي للمستفيدين بجميع المحليات بعدالة، وقال ان التوزيع تم وفق مسح ودراسة متكاملة.

وأكد لدى اجتماعه اليوم مع قيادات قطاع التنمية أن الهدف التخفيف على الشرائح الضعيفه بمجتمعات ولاية سنار.

فيما أكد مساعد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية بالإنابة ماجد فضل الله أن خطة توزيع الدعم الاجتماعي تقوم على التوزيع بعدالة وفق المسح الذي تم لجميع محليات الولاية وحدد الفئات المستحقة للدعم الإجتماعي وفق استمارة المسح.

وأكد حرصهم على أن يصل الدعم الاجتماعي لمستحقيه وبإجراءات ميسرة، وقال إن توزيع النسب للمحليات تم وفق التعداد السكاني من الجهاز المركزي للاحصاء و تم التسجيل بالتنسيق مع التنفيذيين بالمحليات و اللجان القاعدية للأحياء وقال ماجد إن العام 2026 سيتم فيه إدخال 10000 مستفيد من الشرائح الضعيفة وفق حصر وتسجيل جديد.

فيما كشف مدير مركز الفقر والأمان الاجتماعي بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار سليمان علي الدومة أن عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي بجميع محليات الولاية 22,558 مستفيدا.

وكشف سليمان أن صرف الدعم الاجتماعي يتم عبر فروع بنك الادخار بسنجة وسنار.

حيث سيتم الصرف لعدد ( 10,806) مستفيدا من محليات سنجة، الدالي والمزموم والدندر، عبر بنك الادخار سنجة بمبلغ 1,080,600,000 جنيه.

وعدد 8,270 مستفيدا من محلية سنار وشرق سنار عبر بنك الادخار سنار بمبلغ 827,000,000 جنيه.