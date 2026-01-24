في إطار جهودها لبسط الأمن والاستقرار شرطة ولاية نهر النيل تسير طوفًا أمنيًا واسعًا بالدامر وعطبرة

إنفاذًا لموجهات لجنة امن ولاية نهر النيل وباشراف اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد مدير شرطة الولاية وبقيادة العميد شرطة/ الطيب محمد علي ارتولي مدير شرطة محلية عطبرة والعقيد شرطة/ على أحمد محمد الباقر مدير شرطة محلية الدامر سيرت القوة المشتركة بالولاية طوفًا أمنيًا ليليًا واسع النطاق شمل محليتي الدامر وعطبرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لبسط هيبة الدولة وتعزيز الأمن والإستقرار وحماية الأرواح والممتلكات.

وجاء تسيير الطوف ضمن خطة أمنية محكمة هدفت إلى فرض سيادة حكم القانون، وإنفاذ قرار حظر التجوال، والتصدي للظواهر السالبة وجرائم النهب، إلى جانب تعزيز الوجود النظامي ورفع مستوى الطمأنينة وسط المواطنين وقد أستهدف الطوف الليلي عدة أحياء ومناطق بمدينتي عطبرة والدامر.

وضمت القوة المشاركة تشكيلات من الشرطة والأجهزة النظامية ذات الصلة، بإسناد نوعي وجاهزية عالية، ، مما يمكّنها من آداء مهامها بكفاءة وإنضباط، وفق الضوابط المهنية المعمول بها.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد اللواء القرشي أن تنفيذ مثل هذه العمليات الأمنية المشتركة يأتي ضمن إستراتيجية شاملة لتأمين المدن، ومعالجة المهددات الأمنية، وتعزيز الإستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن الجهود ستتواصل بصورة منتظمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات ذات الصلة.

وجدد التزام الشرطة بحماية المواطنين وصون أمنهم، داعيا المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر سالبة تسهم في الإخلال بالأمن والسلامة العامة.

المكتب الصحفي للشرطة