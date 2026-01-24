نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب بالقوات المسلحة السودانية يشهد تخريج دورة الهندسة الأساسية بمعهد سلاح المهندسين

شهد السيد نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب ، الفريق ركن خالد عابدين الشامي، تخريج دورة الهندسة الأساسية – ضباط ، بمعهد سلاح المهندسين، وذلك بحضور قائد سلاح المهندسين وعدد من قادة الوحدات ورؤساء شُعب سلاح المهندسين.

وتفقد سيادته خلال الزيارة مرافق المعهد المختلفة، إلى جانب كتيبة العبور، ووقف على مستوى الجاهزية الفنية والتدريبية، مشيداً بالدور الريادي لسلاح المهندسين وتضحيات منسوبيه في حرب الكرامة .

وثمّن الفريق أول ركن خالد عابدين الأدوار التاريخية لمعهد سلاح المهندسين في تأهيل وتدريب الأفراد والضباط، ورفد القوات المسلحة بكوادر هندسية مؤهلة قادرة على الاضطلاع بواجباتها بكفاءة واقتدار، مبيناً أن الفارق الجوهري بين الجيوش النظامية والمليشيات يكمُن في الانضباط المؤسسي والتفوق في مجالات التأهيل والتدريب، مؤكداً أنّ بلوغ الرتب وتحقيق التميز المهني يتحقق عبر الجدية والاجتهاد في التدريب.