بحث ترتيبات انعقاد المؤتمر القومي الأول لقضايا الشباب

عقد وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور هاني أحمد تاج السر، اجتماعًا تشاوريًا مع قيادات المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية نهر النيل، وذلك خلال زيارته للولاية، في إطار التحضيرات العاجلة لقيام المؤتمر القومي الأول لمعالجة قضايا الشباب، المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري بالولاية.

وناقش الاجتماع عددًا من الأجندة المتعلقة بالترتيبات التنظيمية والفنية للمؤتمر، شملت تحديد مكان الانعقاد، والبرنامج العام، وترتيبات الاستضافة والإعاشة، إلى جانب آليات التنسيق المشترك بين الوزارة الاتحادية والولاية واللجان المختصة، بما يضمن إحكام الإعداد والتنظيم وخروج المؤتمر بالصورة المنشودة .

واستمع وكيل الوزارة الاتحادية إلى شرح مفصل حول الاستعدادات الجارية والاحتياجات المطلوبة لإكمال الترتيبات النهائية، مؤكدًا أهمية عقد لقاء تحضيري أخير لوضع اللمسات الأخيرة وترتيب الأدوار، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدًا للاجتماع التحضيري.

وأكد الدكتور هاني أحمد تاج السر أن المؤتمر القومي الأول لقضايا الشباب يمثل محطة مفصلية لمناقشة التحديات التي تواجه الشباب السوداني، ومنبرًا وطنيًا للاستماع إلى رؤاهم وصياغة توصيات عملية تسهم في دعم الاستقرار والتنمية وبناء السلام، مشيدًا بجهود ولاية نهر النيل واستعدادها المبكر لاستضافة الحدث القومي.

من جانبه، أكد الأستاذ عبد الله العطا عثمان، ممثل وزير الشباب والرياضة بولاية نهر النيل، أن حكومة الولاية شرعت في تكوين اللجان الولائية المختصة بالمتابعة والتنسيق، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارة الاتحادية والولائية لتحقيق الأهداف المشتركة وإنجاح المؤتمر.