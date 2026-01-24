خطة الـ 100 يوم .. ​تركيب أنظمة متكاملة للطاقة الشمسية وتوفير محطات الأكسجين

عقدت وزارة الصحة اجتماعاً مشتركاً موسعاً مع وزارة الصحة بولاية نهرالنيل ومنظمة الصحة العالمية الجمعة، وذلك لمناقشة مصفوفة المشروعات الصحية وتطوير الأداء بالمستشفيات. وضم الاجتماع كلاً من الدكتور حيدر محمد عبد النبي مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة، د. ماجدة عبدالله وزيرة الصحة المكلفة بالولاية، ود. نسيب القحطاني مدير المشاريع بمنظمة الصحة العالمية، بحضور مدير الطب العلاجي ولاية نهر النيل، ومدير إدارة المستشفيات الاتحادي د. عماد عبدالمنعم، ومديري الإدارات المختصة.

وأعلن الدكتور حيدر محمد عبد النبي مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة عن الاتفاق الرسمي لبدء العمل في مستشفى عطبرة التعليمي كأحد المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع المساعدات الإنسانية للحالات الطارئة (SHARE).

وأقر المجتمعون “خطة الـ 100 يوم” التي تهدف إلى تنفيذ عمل مكثف على مدار الساعة لاستكمال متطلبات المشروع، والتي تشمل: ​تركيب أنظمة متكاملة للطاقة الشمسية وتوفير محطات الأكسجين، ​دعم تشغيل المستشفى وتدريب الكوادر الطبية،​صيانة أنظمة الصرف الصحي وتأهيل أقسام الطوارئ والإصابات و​تأهيل المستشفيات الريفية ومستشفى الدامر.

وفي سياق متصل، قال الدكتور حيدر عبد النبي انه تم الاتفاق على إطلاق مشروع ممول من بنك التنمية الأفريقي يستهدف تأهيل المستشفيات الريفية بالولاية، حيث تم اختيار مستشفى “كدباس” ومستشفى “السقادي” الريفي كمرحلة أولى.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية التزامها بتوفير محطة أكسجين لمستشفى الدامر، بالإضافة إلى المساهمة في تأهيل قسم الطوارئ والإصابات بالمستشفى.

من جهتها أعربت الدكتورة ماجدة وزيرة الصحة بالولاية عن تقديرها للدور الكبير الذي تلعبه منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في دعم النظام الصحي، خاصة في ظل الضغط العالي الذي تشهده مؤسسات الولاية.

من جانبه، أكد مدير الطب العلاجي د. حيدر أن الولاية صامدة في تقديم خدماتها بفضل التنسيق المستمر والرعاية الحكومية.