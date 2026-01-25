الخرطوم : تم إنشاء 13 سدًا و324 حفيرًا لحصاد مياه الأمطار

استقبل الدكتور سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، بمكتبه، هونغ يانغ، الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالسودان. ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، وسير عمل المشروعات التي يجري تنفيذها بتعاون الجانبين كذلك أكد اللقاء على أهمية تأهيل آبار شرب المياه في عدد من القرى الريفية بولاية الخرطوم.

كما تم الاتفاق على دعم هذه الآبار بعشرين وحدة طاقة شمسية مقدمة من الحكومة الصينية،د سر الختم أشاد بدعم المنظمة للمزارعين والمنتجين في مجال الثروة الحيوانية وتوفيرها للبذور واللقاحات البيطرية خلال الموسم الشتوي الحالي . عقب اللقاء، قام المدير العام وممثل الفاو بزيارة إلى سد السليت لحصاد المياه، الذي يروي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ويعتمد عليه أهالي المنطقة في الشرب والري.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم قد قامت بإنشاء 13 سدًا و324 حفيرًا لحصاد مياه الأمطار، بسعة تخزينية تصل إلى 48 مليون متر مكعب، مما يساهم في توفير المياه للشرب والري ويحمي المواطنين من مخاطر السيول.

