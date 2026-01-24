دشّن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، عودة الحياة والمناشط للساحة الخضراء ليلاً بعد دخول الكهرباء وإنارة الميادين والصالات الرياضية بمشاركة شباب مبادرة الخرطوم خضراء، وذلك مواصلةً لمجهودات حكومة ولاية الخرطوم في تهيئة البيئة لعودة المواطنين.

وقال والي الخرطوم إن الساحة الخضراء تمثل متنفساً للأسر خاصةً في شهر رمضان والمناسبات العامة، مشيراً لمساعي الولاية في حشد الطاقات ومشاركة القطاعات الفاعلة والمبادرات، ووعد باستكمال عودة كل الخدمات.

السوداني