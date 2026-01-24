الخارجية المصرية: جهود مشتركة مع الإمارات لإنهاء التصعيد في السودان

بحث وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطورات الأوضاع في السودان في ظل التصعيد الإنساني المتواصل.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك في إطار الآلية الرباعية للدفع نحو تهدئة ميدانية تتيح الوصول إلى هدنة إنسانية، بما يسهم في إنشاء ملاذات وممرات آمنة للمتضررين، ويمهّد لخطوات تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وشدد الوزيران على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واتساع نطاق النزوح.

التيار