اللجنة الفنية العليا للحج تعقد أولي جلساتها بالمملكه العربية السعودية

عقدت اللجنة الفنية العليا لحج العام 1447هـ، أولى جلساتها الافتتاحية بمقر الملحقية العامة للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بحضور السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ بشير هارون عبد الكريم، مشرفًا على أعمال اللجنة العليا، بحضور الأمين العام للحج والعمرة رئيس اللجنة الفنية العليا الاستاذ عمر مصطفي إلى جانب نائب القنصل السفير محمد الحسن بعشوم، والملحق الإداري الدكتور عبد العزيز الصادق وعدد من أعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة وذلك في إطار الحرص على الإعداد المبكر وإنجاح موسم الحج.

واستعرض الأمين العام المكلّف للحج والعمرة، الأستاذ عمر مصطفى، قرارات السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الخاصة بتشكيل اللجنة الفنية العليا للخدمات، موضحًا أهدافها ودورها المحوري في تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة. وأعرب عن خالص تمنياته بأن يكون موسم الحج لهذا العام موسمًا مميزًا وناجحًا، سائلًا الله التوفيق والسداد للجميع.

ومن جانبه، قدّم الدكتور عبد العزيز الصادق، الملحق الإداري للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، استعراضًا شاملًا لتقرير أعمال موسم الحج لعام 1446هـ، تناول فيه الجهود المبذولة في مختلف الجوانب الإدارية والتنظيمية.

وأوضح التقرير أبرز النجاحات والإيجابيات التي تحققت خلال الموسم، وأسهمت في تحسين مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، إلى جانب استعراض التحديات والمعوقات التي واجهت سير العمل، مع تحليل أسبابها وطرح السبل الكفيلة بمعالجتها.

وأكد الدكتور عبد العزيز أن تناول هذه المعوقات يأتي في إطار الشفافية والتقييم الموضوعي للتجربة، بهدف تطوير الأداء والاستفادة من الدروس المستخلصة، وتفادي الملاحظات التي صاحبت المواسم السابقة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات في المواسم المقبلة.

وشهدت الجلسة نقاشًا مثمرًا من قبل الحضور، تم خلاله تبادل الآراء والمقترحات الداعمة لتحسين الأداء العام، حيث أُجيز التقرير بالإجماع، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة فيه ومتابعتها خلال المرحلة القادمة.

وفي السياق ذاته، ثمّن نائب القنصل سعادة السفير محمد الحسن بعشوم، الدور الكبير والجهود المتواصلة التي تضطلع بها بعثة الحج بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا بإسهاماتها الفاعلة في خدمة حجاج بيت الله الحرام من جمهورية السودان.

وأكد أن أعمال الحج تمثل مسؤولية مشتركة بين بعثة الحج والقنصلية العامة بجدة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق والتكامل في الأدوار، لضمان تقديم الخدمات على الوجه الأكمل وتسهيل الإجراءات الإدارية والقنصلية ذات الصلة.

وأشار إلى حرص القنصلية العامة بجدة على تقديم كل ما من شأنه تذليل العقبات أمام الحجاج، والعمل جنبًا إلى جنب مع بعثة الحج والجهات المختصة، بما يسهم في راحة الحجاج وسلامتهم، ويعكس الصورة المشرّفة للدولة في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي ختام اللقاء، قدّم السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ بشير هارون عبد الكريم كلمة عبّر فيها عن تقديره البالغ لكافة الجهود المبذولة، مستهلًا حديثه بالتحية والدعاء بالتوفيق والنصر لقواتنا المسلحة الباسلة، تقديرًا لتضحياتها في حفظ أمن واستقرار الوطن.

كما توجّه بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، ولكافة مؤسسات الدولة السودانية، مثمنًا أدوارها الوطنية وجهودها المتواصلة في خدمة المواطن وتعزيز العمل المؤسسي.

وأشاد سيادته بالدعم والتعاون الذي وجدته بعثة الحج من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ملكًا وقيادةً وحكومةً وشعبًا، مشيرًا إلى ما بذلوه من جهود كبيرة أسهمت في تسهيل المهام وإنجاح الأعمال.

وأكد الوزير أهمية الالتزام بالمعايير المهنية، والشفافية، والوضوح في الأداء، والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أكبر وتكاملًا بين اللجان الفنية، بما يعكس صورة مشرّفة للدولة، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

