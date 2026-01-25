سياسية
رئاسة الأركان – القوات البرية .. الفرقة الثامنة عشرة مشاة تحتفل بتخريج دورة تدريبية لمنسوبيها
احتفلت الفرقة ١٨ مشاة بالجيش السوداني بتخريج دارسي دورة الاستخبارات الأساسية لضباط الصف والجنود من منسوبيها .. تماسيح النيل الأبيض ..
ولدى تشريفه الاحتفال أشاد اللواء الركن جمال جمعة آدم قائد الفرقة ١٨ مشاة بالدارسين وامتدح جهود معهد الاستخبارات العسكرية وجناحه المتحرك في انجاح الدورة مؤكداً أهمية الاستمرار في التدريب والتأهيل بمختلف المجالات ..
وحضر الاحتفال عدد من قادة الوحدات ورؤساء الشعب إلى جانب ممثل هيئة الاستخبارات العسكرية .
رصد – “النيلين”