والي سنار يقف على سير العمل بمستشفى السوكي ويخصص مبلغ مالي دعما للمستشفى

وقف والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، السبت، علي سير العمل بمستشفى السوكي التخصصي رافقه وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف ووزير المالية المكلف ووجه الوالي بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه دعما للمستشفى.

ووقف الوالي على جميع أقسام المستشفى موجها بتكملة كل أعمال التأهيل بالمستشفي فيما قدم صوت شكر لوثبة أبناء السوكي وكل المساهمين في تطوير المستشفى داعيا لإستمرارية الجهد الشعبي جنبا الي جنب مع الجهد الرسمي .

من جهته اكد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف د. ابراهيم العوض احمد، التزام الوزارة بإكمال معينات العناية المكثفة وحضانات لقسم الاطفال وتوفير عدد من التخصصات بالمستشفي لتوفير الخدمة للمواطن في اقرب موقع له