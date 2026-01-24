سياسية
البرهان يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية
التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبـدالـفـتـاح البـرهـان، اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء حسن محمود رشاد، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.
حيث نقل له تحيات فخامة الرئيس المصري عبـدالـفـتـاح السيسـي، وتمنياته للشعب السوداني بدوام السلام والأمن والاستقرار.
وتطرق اللقاء للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، فضلاً عن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وحماية أمن البحر الأحمر والإقليم.
كما تناول اللقاء الترتيبات المتعلقة بالنواحي الإنسانية في السودان بما يتيح تيسير عمليات الإغاثة وتوصيل المساعدات لمستحقيها بأمان.
سونا