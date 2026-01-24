البرهان يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبـدالـفـتـاح البـرهـان، اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء حسن محمود رشاد، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.