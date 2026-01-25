رئيس الوزراء: الإدارات الأهلية والطرق الصوفية صمام أمان السودان

أكد السيد رئيس الوزراء د. كامل إدريس أن الإدارات الأهلية والطرق الصوفية تمثل صمام أمان السودان، مثمناً الدور الذي تلعبه قيادات الإدارة الأهلية والرموز المجتمعية في جمع الصف الوطني ورتق النسيج الإجتماعي.

جاء ذلك لدى زيارته اليوم لقرية أبرق الشيخ طه بشرق النيل برفقة رئيس المجلس الأعلى للسلم الإجتماعي الأستاذ النور الشيخ النور، حيث كان في استقباله ناظر عموم قبائل البطاحين الناظر منتصر شيخ خالد طلحة ولفيف من قيادات الإدارة الأهلية بالبلاد.

حيث حيا سيادته تضحيات الإدارة الأهلية ودورهم في معركة الكرامة وإسنادهم للقوات المسلحة، مبيناً أن الإدارة الأهلية والطرق الصوفية يمثلان الركيزة الأساسية في تحقيق الاستشفاء الوطني وتحقيق الصلح المجتمعي خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

وجدد د. كامل إدريس التأكيد على أن أمن ومعاش الناس من أهم أولويات حكومة الأمل، موضحاً حرص الحكومة على توفير الخدمات وتحقيق التنمية الريفية إذ أنها تمثل أساس النهضة الإقتصادية بالبلاد.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للسلم الإجتماعي الأستاذ النور الشيخ النور على ضرورة توحيد الصف الوطني، مشيراً للدور المهم الذي تقوم به الإدارات الأهلية والطرق الصوفية في إنجاح وإنفاذ برامج المجلس الأعلى للسلم الإجتماعي التي تدعو إلى نشر ثقافة السلام وتعزيز السلم المجتمعي.

هذا وعبّر قيادات الإدارة الأهلية عن سعادتهم بزيارة السيد رئيس الوزراء، موضحين أنها تعكس إهتمام الدولة وقياداتها بدور الإدارة الأهلية في لم الشمل الوطني وتعزيز اللحمة الوطنية، مؤكدين وقفتهم في خندق واحدٍ مع القوات المسلحة في معركة الكرامة، والعمل سوياً مع حكومة الأمل لإنجاح خططها وبرامجها للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

