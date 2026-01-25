رفضت رشوة ضخمة قدرها 12 مليار جنيه .. شرطة ولاية الخرطوم تحبط عملية تهريب مخدرات كبري

كشفت شرطة ولاية الخرطوم عن إحباط واحدة من كبرى عمليات تهريب المخدرات بميدان جامع فلسطين بدار السلام بمحلية أم بدة، فجر الجمعة.

وأوضحت الشرطة في تعميم أن شعبة العمليات ضبطت “4860” قندول حشيش مخبأة في “6” جوالات، إلى جانب عربتين وسلاحين كلاشينكوف، مشيرة إلى أن القوة الأمنية رفضت رشوة ضخمة قدرها 12 مليار جنيه سوداني قدمها المتهم الأول، فيما تم تقييد بلاغ رسمي والتحفظ على جميع المعروضات والهواتف والعملات لصالح سير العدالة.