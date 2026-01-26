وزارة الصحة والصحة العالمية تتفقان على تطوير الحزم العلاجية وتوسيع دعم المستشفيات بالولايات

عقدت وزارة الصحة يوم الأحد بمقرها اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع من منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور نصيب، مدير وحدة المشروعات بالمنظمة، ورأس الاجتماع مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة دكتور حيدر محمد عبدالنبي، لمناقشة سبل تطوير الخدمات الصحية وتعزيز المشروعات الداعمة في مختلف ولايات السودان، بحضور مدير الإدارة العامة للصحة الدولية دكتورة آلاء الطيب مدثر وعدد من قيادات الصحة.

وخلال الاجتماع أوضح الدكتور حيدر عبدالنبي، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، أن النقاش تركز على متابعة وتقييم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها المنظمة، أبرزها مشروع (شير) (SHIRE) لتعزيز قدرات المستشفيات، ومشروع بنك التنمية الأفريقي الهادف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى البلاد.

وفي ولاية الخرطوم، تم اعتماد مستشفى سروراب ضمن مشروع (شير)، بجانب توجيهات بضم مستشفيين إضافيين ومركزين صحيين إلى مظلة دعم مشروع بنك التنمية الأفريقي خلال الفترة المقبلة.

من جانبها أشادت د. آلاء الطيب مدثر، مدير الإدارة العامة للصحة الدولية، بدور المنظمة في دعم النظام الصحي بالسودان خاصة خلال فترة الحرب ومرحلة إعادة الإعمار.

كما اتفق الجانبان على خطوات عملية لضمان جودة الخدمات، شملت تشكيل لجنة لمراجعة الحزم العلاجية بالمستشفيات المستهدفة، تكوين لجنة فنية مشتركة لتحديث قوائم الأدوية الأساسية بما يلبي احتياجات المرضى، استمرار الزيارات الميدانية للولايات لتقييم الأداء على أرض الواقع، واعتماد آلية للاجتماعات الدورية لمتابعة تطور المشروعات وضمان استدامتها.