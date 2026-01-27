افتتاح مكاتب إدارة التوثيق بوزارة الخارجية بولاية الخرطوم

افتتح سعادة السفير د. محي الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولي يوم الأحد مكاتب الإدارة العامة للشؤون القنصلية إدارة التوثيق، بولاية الخرطوم، بمحلية كرري بامدرمان وقد باشر مكتب التوثيق اعماله اعتبارامن اليوم الاحد .

وحضر حفل الافتتاح العاملون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي المتواجدين بالعاصمة الخرطوم واعضاء لجنة حصر وجمع وتصنيف المكاتبات والملفات .

وبعد قص الشريط وجولة على المكاتب قدم السفير خالد عباس احمد النعيم رئيس اللجنة العليا ومدير مكتب الخارجية بولاية الخرطوم كلمة رحب فيها بالسيد وزير الخارجية، مشيدا باهتمام ومتابعة ورعاية السيد الوزير لاجراءات افتتاح مكاتب الإدارة العامة للشوؤن القنصلية مكاتب التوثيق التي طال انتظارها في العاصمة الوطنية امدرمان , شاكرا لاعضاء اللجان المختلفة التي قامت بأعمال جليلة إبان حرب الكرامة .

من جانبه حيا السيد وزير الخارجية شهداء حرب الكرامة والقوات المسلحة والقوات المساندة مؤكدا بان العاملين بوزارة الخارجية في الصفوف الامامية داخليا وفي البعثات الخارجية مشيدا بمنسوبي الوزارة الذين تحملوا عبء الحرب بالداخل خاصة في ولاية الخرطوم بقيادة السفير خالد عباس احمد ورفاقه الكرام.

كما حيا السيد الوزير قائد الركب الفريق عبد الفتاح البرهان ومجلس السيادة والبروفسير كامل إدريس ووالي الخرطوم على جهودهم الكبيرة مقدما الشكر والتقدير للجنة العليا لتهيئة ولاية الخرطوم للعودة الطوعية بقيادة الفريق ابراهيم جابر .

في ختام كلمته اشاد السيد الوزير بكل العاملين بوزارة الخارجية على جهودهم وتحملهم ويلات الحرب مؤكدا استعداد العاملين والدبلوماسية السودانية على تحمل مسؤوليتها كاملة لحمابة الوطن.