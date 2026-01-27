قوات الدفاع تنظم حملة كبري للنظافة وإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض بمنطقة البراري

في إطار الحملة الكبري التي أطلقتها قوات الدفاع المدني للنظافة وإصحاح البيئة بولاية الخرطوم تحت إشراف الفريق شرطة حقوقي د / عثمان عطا مصطفي مدير عام قوات الدفاع المدني و ضمن جهودها المستمرة للمساهمة في تطبيع الحياة المدنية وعودة المواطنين لديارهم عقب تهجيرهم منها قسريا من جراء تداعيات حرب المليشيا الإرهابية المتمردة التي فرضتها علي البلاد في ذات السياق واصلت قوات الدفاع المدني حملاتها في نظافة وتعقيم وإصحاح البيئة بجميع الأحياء السكنية بمنطقة البراري من خلال حملة كبري لمكافحة نواقل الأمراض المختلفة وردم البرك والمستنقعات ومواقع تجمعات المياه وإزالة الحشائش والأشجار الطفيلية بجانب تعقيم المنازل والمراكز الصحية والمدارس والأسواق ومناطق تجمعات المواطنين وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مواطني منطقة البراري قد أشادوا بالجهود التي تضطلع بها قوات الدفاع المدني في تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين من خلال تنفيذ حملات كبري للنظافة والتعقيم وإصحاح البيئة بجميع محليات ولاية الخرطوم.

المكتب الصحفي للشرطة