بفضل الله اولآ ثم عزم الرجال تم فك حصار مدينة الدلنج

2026/01/26
طريق الدلنج هبيلة زادنا
الدلنج - ارشيف
بفضل الله اولآ ثم عزم الرجال تم فك حصار مدينة الدلنج بواسطة أسود متحرك الصياد وتم الإلتحام بأبطال الفرقة ١٤ مشاه الصابرين الصامدين ولله الحمد والشكر.
نصر من الله وفتح قريب💕
رصد – “النيلين”

