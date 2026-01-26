بفضل الله اولآ ثم عزم الرجال تم فك حصار مدينة الدلنج

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0628\u0641\u0636\u0644 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0648\u0644\u0622 \u062b\u0645 \u0639\u0632\u0645 \u0627\u0644\u0631\u062c\u0627\u0644 \u062a\u0645 \u0641\u0643 \u062d\u0635\u0627\u0631 \u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0644\u0646\u062c \u0628\u0648\u0627\u0633\u0637\u0629 \u0623\u0633\u0648\u062f \u0645\u062a\u062d\u0631\u0643 \u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u062f \u0648\u062a\u0645 \u0627\u0644\u0625\u0644\u062a\u062d\u0627\u0645 \u0628\u0623\u0628\u0637\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0641\u0631\u0642\u0629 \u0661\u0664 \u0645\u0634\u0627\u0647 \u0627\u0644\u0635\u0627\u0628\u0631\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0635\u0627\u0645\u062f\u064a\u0646 \u0648\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0644\u062d\u0645\u062f \u0648\u0627\u0644\u0634\u0643\u0631.\r\n\r\n\r\n\u0646\u0635\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0648\u0641\u062a\u062d \u0642\u0631\u064a\u0628\r\n\r\n\u0631\u0635\u062f - "\u0627\u0644\u0646\u064a\u0644\u064a\u0646"\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n