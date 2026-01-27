سياسية
تجميع منهوبات المواطنين المستردة من أقسام شرطة محلية شرق النيل
ترأس الفريق ركن / حسن داؤود كبرون وزير الدفاع الإجتماع الرابع للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم لهذا العام بحضور الفريق شرطة حقوقي / بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية والفريق أول شرطة حقوقي / أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة.
وقف الإجتماع على آداء اللجان الفرعية وإطمأن على مستوى إنفاذ خطة اللجنة في تأمين ولاية الخرطوم عبر محاور عملها المتعددة حيث أكدت على تعاملها الحاسم مع أي محاولة للمساس بأمن المواطنين أو اي إعتراضات لمهامها
على جانبٍ آخر إطلعت اللجنة على إكتمال تجميع منهوبات المواطنين المستردة من أقسام شرطة محلية شرق النيل في إحدى الصالات المهيأة تحت إشراف النيابة العامة توطئةً لتسليمها لأصحابها وفقاً للضوابط مع تعميم التجربة على بقية محليات الولاية
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اللجنة وجهت جميع اللجان الفرعية بمواصلة آداء مهامها الرامية لضبط الأمن وتحقيق الإستقرار وطمأنت المواطنين على الوضع الأمني بولاية الخرطوم.
المكتب الصحفي للشرطة